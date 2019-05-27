На Зеленского подали в суд [ Редактировать ]
Бывший член Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Владимир Горковенко подал в суд на президента Украины Владимира Зеленского. В иске требует признать противоправной отмену указа о своем назначении на должность, выданного Петром Порошенко. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
"Во-первых, указы отменять нельзя, даже если кому-то очень хочется или колется. Во-вторых, это сегодня господин президент издал "Указ об отмене указа", а завтра даст указание расстрелять прямо на Хрещатике тех, кто ему не нравится. Такое в нашей истории мы уже проходили. Поэтому, читайТЕ!", - отметил Горковенко на своей странице в Facebook.
Ранее мы писали о том, что в штабе Зеленского прокомментировали возможный дефолт.
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