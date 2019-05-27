Зеленский не будет подписывать принятые Верховной Радой законы - Стефанчук [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский не будет подписывать законы, принятые Верховной Радой с нарушениями. Об этом заявил представитель президента Украины в парламенте Руслан Стефанчук во время заседания согласительного совета парламента, передает "РБК-Украина".
По словам Стефанчука, "кнопкодавства" в Раде больше не будет.
"Президент не подпишет ни одного закона, во время которого будет нарушена процедура его принятия. Десять раз ставить на одно и то же голосование, "кнопкодавство" - такого больше не будет", - заявил Стефанчук.
Кроме того, у президента назвали условия поддержки законопроектов главой государства.
"Президент настроен на конструктивное сотрудничество с парламентом. Единственное, он очень просил: эра кулуарных договоренностей завершена. Он готов поддержать любую инициативу парламента в таких условиях. Первое - она отвечает интересам народа Украины и правам каждого человека. Во-вторых, она не противоречит конституции Украины и соответствует принципам верховенства права и соответствует качеству нормативно-правового регулирования. Ведь мы видим, что независимо от того, что пишет управление о некачественности законопроекта, Верховная Рада все равно протягивает его", - отметил Стефанчук.
Ранее мы писали о том, что в штабе Зеленского прокомментировали возможный дефолт.
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