Лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, что Украина вряд ли пойдет путем объявления дефолта.

"Если говорить о моей личной субъективной позиции, то считаю, что в сегодняшних условиях это малоэффективный путь и вряд ли Украина сможет им пойти", - цитирует "УНН" слова советника Зеленского.

В то же время он напомнил, что Президент Украины Владимир Зеленский 28 мая проведет в Киеве встречу с представителями миссии Международного валютного фонда, на которой и расставят все точки над "і".

Ранее Владимир Зеленский призвал правоохранителей не принимать меры против политических протестующих, если они не нарушают правопорядок. А также Владимир Зеленский поздравил киевлян с Днем города.