В штабе Зеленского прокомментировали возможный дефолт [ Редактировать ]
Лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, что Украина вряд ли пойдет путем объявления дефолта.
"Если говорить о моей личной субъективной позиции, то считаю, что в сегодняшних условиях это малоэффективный путь и вряд ли Украина сможет им пойти", - цитирует "УНН" слова советника Зеленского.
В то же время он напомнил, что Президент Украины Владимир Зеленский 28 мая проведет в Киеве встречу с представителями миссии Международного валютного фонда, на которой и расставят все точки над "і".
Ранее Владимир Зеленский призвал правоохранителей не принимать меры против политических протестующих, если они не нарушают правопорядок. А также Владимир Зеленский поздравил киевлян с Днем города.
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