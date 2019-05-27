На одном из полигонов Одесской области состоялись очередные испытания ракетного комплекса. Об этом сообщает пресс-служба Укроборонпрома.

Во время стрельб проверялась работа целого ряда нововведений в конструкцию крылатой ракеты Р-360. Так, ракета получила новую головку самонаведения, которая позволяет захватывать цель в условиях сложного маневрирования.

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Крылатая ракета получила и новый стартовый двигатель, обеспечивающий более активное выведение на маршевый участок полета, а также крылья и рули большей площади, которые должны повысить управляемость и маневренность Р-360.

Кроме того, в крылатой ракете была заменена часть электронных и цифровых систем, которые должны обеспечить ее работу в сложных условиях. Среди этих нововведений - новый радиовысотомер, благодаря которому удалось уменьшить высоту полета Р-360.

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