Военнослужащие Национальной гвардии Украины протестировали, полученный из Соединенных Штатов Америки, гранатомет PSRL-1. Об этом сообщается на странице Национальной гвардии в Facebook.

Военные отметили, что американский гранатомет обладает преимуществами перед ручным гранатометом РПГ-7. PSRL-1 поражает бронированную технику, укрепления и живую силу противника одним выстрелом гранаты - 40 мм калибра.

Национальная гвардия в настоящее время имеет на вооружении партию 40-мм ручных противотанковых гранатометов RSRL-1 производства Соединенных Штатов. Кроме того, уже разработана программа обучения личного состава и методика эксплуатации ручного гранатомета PSRL-1.

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