МАУ возобновляет рейс Одесса-Вильнюс [ Редактировать ]
Авиакомпания "Международные Авиалинии Украины" летом возобновляет рейс Одесса-Вильнюс, передает "Униан".
Рейсы будут выполняться из Международного аэропорта "Одесса" в аэропорт "Вильнюс" три раза в неделю: по понедельникам, четвергам и субботам. Перелет будет занимать чуть меньше двух часов. Рейс PS179 Одесса-Вильнюс будет отправляться в 04:25 и прибывать в 06:15. Рейс PS180 Вильнюс - Одесса будет отправляться в 21:45 и прибывать в 23:25.
Ранее сообщалось, что из Киева в Осло появится прямой авиарейс, а также что в "Борисполе" резко отменили все вылеты.
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