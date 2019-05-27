В результате дорожной аварии в Мариуполе один человек погиб и трое пострадали, сообщает "Сегодня".

"Таврия" выехала на встречную полосу и влетела в "Ладу". От удара погибла пассажирка "Таврии".

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С повреждениями медики госпитализировали водители обоих машин и пассажира "Лады". С разбитой машины спасателям пришлось вырезать и шестилетнего мальчика: он сидел на руках у погибшей женщины. На данный момент ребенок находится в реанимации. По словам водителя "Таврии", он не справился с управлением из-зи изношенных шин.

"В автомобиле "Таврия" при ДТП ребенку зажало ноги между стойкой и сиденьем. И с помощью гидравлического инструмента разжали стойку. С помощью этого ребенка достали и передали в скорую медицинскую помощь", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Польше украинские студенты попали в ДТП, а также что в Днепре авто на скорости влетело в остановку.