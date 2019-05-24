В Днепре авто на скорости влетел в остановку (фото) [ Редактировать ]
В пятницу, 24 мая, в Днепре на улице 20-летия Победы Subaru влетел в остановку в общественного транспорта. Происшествие чудом обошлось без человеческих жертв, передает "Информатор".
Известно, что автомобиль двигался по улице 20-летия Победы со стороны улицы Гаванской. По предварительной версии, основанной на словах очевидцев, у Subaru лопнула шина, вследствие чего водитель потерял контроль над машиной и влетел в остановку общественного транспорта.
Удар был такой силы, что погнулась одна из металлических опор. Происшествие обошлось без жертв по одной причине - на остановке практически не было людей, а кто был - быстро сориентировались. Из пострадавших - пассажир автомобиля, которую с места аварии забрала скорая помощь. На месте работает патрульный экипаж, ожидается приезд следователя. Все детали и обстоятельства происшествия выясняются.
Ранее сообщалось, что под Полтавой авто на полном ходу нанизался на отбойник, а также под Одессой микроавтобус переехал 8-летнего ребенка.
по теме
В Днепре грузовик протаранил легковушку, есть пострадавшие
Предварительно известно, что грузовик ехал по проспекту Богдана Хмельницкого в сторону поселка Мирного
В Днепре столкнулись BMW и Mercedes (видео)
В среду, 22 мая, в Днепре на улице Маршала Малиновского произошло ДТП
В Днепре столкнулись KIA и мотороллер, есть пострадавшие
На месте работает патруль полиции, ожидается приезд следователя
В Днепре Toyota столкнулась с мотоциклом, есть пострадавшие
Когда автомобиль поворачивал налево на улицу Строителей, то не пропустил мотоцикл
В Днепре столкнулись ВАЗ и Volkswagen, пострадал ребенок
Известно, что ВАЗ заканчивал маневр, а Volkswagen начал движение