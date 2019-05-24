В пятницу, 24 мая, в Днепре на улице 20-летия Победы Subaru влетел в остановку в общественного транспорта. Происшествие чудом обошлось без человеческих жертв, передает "Информатор".

Известно, что автомобиль двигался по улице 20-летия Победы со стороны улицы Гаванской. По предварительной версии, основанной на словах очевидцев, у Subaru лопнула шина, вследствие чего водитель потерял контроль над машиной и влетел в остановку общественного транспорта.

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Удар был такой силы, что погнулась одна из металлических опор. Происшествие обошлось без жертв по одной причине - на остановке практически не было людей, а кто был - быстро сориентировались. Из пострадавших - пассажир автомобиля, которую с места аварии забрала скорая помощь. На месте работает патрульный экипаж, ожидается приезд следователя. Все детали и обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее сообщалось, что под Полтавой авто на полном ходу нанизался на отбойник, а также под Одессой микроавтобус переехал 8-летнего ребенка.