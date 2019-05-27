В Польше украинские студенты попали в ДТП, есть пострадавшие [ Редактировать ]
В пятницу, 24 мая, в районе польской Долины произошло ДТП с участием украинских студентов, передает "УНН".
"25 мая в районе Долины Служевськои произошло ДТП с участием украинских студентов, обучающихся в варшавских вузах. В результате ДТП две пассажирки получили тяжелые травмы и находятся в больнице МВСиА. Из Украины уже прибыли родственники пострадавших", - говорится в сообщении.
По словам дипломатов, в воскресенье в больнице обоих студенток посетила консул, которая пообщалась с девушками и их родителями.
"Состоялась также встреча с представителем одного из вузов, где учится одна из девушек. Дело находится на контроле Консульского отдела Посольства Украины в Варшаве", - говорится в сообщении посольства.
Ранее сообщалось, что в Днепре авто на скорости влетело в остановку, а также что под Полтавой автомобиль на полном ходу нанизался на отбойник.
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