Кличко показал новое стекло на мосту и призвал его "беречь" (видео) [ Редактировать ]
Мэр Киева Виталий Кличко показал, как менялись поврежденные стеклянные панели на мосту в центре Киева. Соответствующее видео городской голова обнародовал в Twitter. "Уже новенькое. Берегите!", - отметил он.
Мост был торжественно открыт 25 мая. Он построен из бетона и стекла, его длина составляет почти 212 метров. Стоимость строительства моста составляет 275 млн грн.
Вже новеньке. Бережіть! pic.twitter.com/CY4VvLrGA1— Віталій Кличко (@Vitaliy_Klychko) 27 мая 2019 г.
Ранее сообщалось, что новый пешеходный мост снова треснул.
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