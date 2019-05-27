Мэр Киева Виталий Кличко показал, как менялись поврежденные стеклянные панели на мосту в центре Киева. Соответствующее видео городской голова обнародовал в Twitter. "Уже новенькое. Берегите!", - отметил он.



Мост был торжественно открыт 25 мая. Он построен из бетона и стекла, его длина составляет почти 212 метров. Стоимость строительства моста составляет 275 млн грн.

Ранее сообщалось, что новый пешеходный мост снова треснул.