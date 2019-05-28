Адвокат Геннадия Дронова, который осужден на 10 лет за совершение смертельного ДТП в Харькове, заявил, что апелляция по его подзащитному была переписана и он обратился в суд с просьбой закрыть производство.

По словам Сергея Перепелицы, его подзащитный жалуется на состояние здоровья. Он отметил, что дело с апелляцией сдвинулось с мертвой точки и все несоответствия были исправлены. Также Перепелица сообщил, что будет просить суд об оправдательном приговоре для своего подзащитного.

"Да, сделали мы это еще в пятницу. В жалобе, которую оставили без рассмотрения, речь шла об оправдательном приговоре, но нам сказали, что нужно просить о закрытии производства в связи с отсутствием состава преступления. Это мы и исправили. Отмечу, что состояние Геннадия не улучшается", - рассказал адвокат.

В пресс-службе суда пока ничего об исправленном документе не знают, но объяснили, что апелляционная жалоба уже может быть зарегистрирована в канцелярии, а к судье пока не попала.

Ранее Дронов выдвинул новые требования. Кроме того сообщалось, что защита Зайцевой пошла на отчаянный шаг.