Российская балерина Анастасия Волочкова озадачила фанатов внешним видом. Звезда отправилась на отдых на Мальдивы, и уже успела поделиться снимками. На днях Волочкова опубликовала фотографии с отдыха на своей странице в Instagram.

Анастасия заметно постройнела и выглядит потрясающе. Нарядившись в крошечный белый купальник, звезда балета похвасталась обновленным телом, сфотографировавшись на фоне океана.

Фото: Instagram

Волочкова нарядилась в усыпанный блестящими камнями зеленый купальник и спрятав глаза за темными очками в не менее сверкающей оправе.

Ранее Анастасию Волочкову высмеяли за фотошоп.