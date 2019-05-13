Волочкова в бикини озадачила фанатов (фото) [ Редактировать ]
Российская балерина Анастасия Волочкова озадачила фанатов внешним видом. Звезда отправилась на отдых на Мальдивы, и уже успела поделиться снимками. На днях Волочкова опубликовала фотографии с отдыха на своей странице в Instagram.
Анастасия заметно постройнела и выглядит потрясающе. Нарядившись в крошечный белый купальник, звезда балета похвасталась обновленным телом, сфотографировавшись на фоне океана.
Фото: Instagram
Волочкова нарядилась в усыпанный блестящими камнями зеленый купальник и спрятав глаза за темными очками в не менее сверкающей оправе.
Ранее Анастасию Волочкову высмеяли за фотошоп.
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