В период с 29 по 31 мая 2019 года координационная группа Антитеррористического центра при Управлении СБУ в Запорожской области проведет плановые тактико-специальные антитеррористические учения, передает "Униан".

Тренировки состоятся на территории Запорожской области в районе населенных пунктов Новоалександровка, Степное, Лежино, Новоеленовка, Кушугум, Григорьевка и Растущее в условиях, максимально приближенных к реальным, с использованием спецтехники и вооружения.

В учениях примут участие подразделения Национальной полиции, Национальной гвардии, ГСЧС, представители органов власти и местного самоуправления. Во время мероприятий на отдельных территориях возможно временное введение особого режима, в том числе ограничения или запрет передвижения людей и движения транспортных средств, а также проверка документов, удостоверяющих личность, досмотр автомобилей и тому подобное.



Ранее сообщалось, что в Азовском море прошли военные учения.