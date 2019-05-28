Под Запорожьем введут особый режим [ Редактировать ]
В период с 29 по 31 мая 2019 года координационная группа Антитеррористического центра при Управлении СБУ в Запорожской области проведет плановые тактико-специальные антитеррористические учения, передает "Униан".
Тренировки состоятся на территории Запорожской области в районе населенных пунктов Новоалександровка, Степное, Лежино, Новоеленовка, Кушугум, Григорьевка и Растущее в условиях, максимально приближенных к реальным, с использованием спецтехники и вооружения.
В учениях примут участие подразделения Национальной полиции, Национальной гвардии, ГСЧС, представители органов власти и местного самоуправления. Во время мероприятий на отдельных территориях возможно временное введение особого режима, в том числе ограничения или запрет передвижения людей и движения транспортных средств, а также проверка документов, удостоверяющих личность, досмотр автомобилей и тому подобное.
Ранее сообщалось, что в Азовском море прошли военные учения.
по теме
Глава СБУ подал в отставку
Василий Грицак заявил, что представляет на рассмотрение новоизбранному Президенту Украины Владимиру Зеленскому рапорт о своем увольнении
Под Запорожьем столкнулись Toyota и грузовик DAF, есть пострадавшие
Авария произошла 17 мая около 07:30 возле села Каменское Васильевского района на автодороге Харьков-Симферополь
Возле школы нашли труп мужчины
Сейчас тело направлено для проведения судебно-медицинской экспертизы
Под Запорожьем возле больницы нашли труп мужчины
В дежурную часть Мелитопольского горотдела полиции поступило сообщение
Известный российский комик попал в базу "Миротворца"
Популярный российский юморист Михаил Галустян попал в базу украинского сайта "Миротворец"