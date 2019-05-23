Євросоюз закликає обмежити функції СБУ [ Редактировать ]
У ЄС просять обмежити функції СБУ. Службі безпеки варто зосередитися на контррозвідці, протидії тероризму та захисті державної таємниці, а от про боротьбу з економічною та організованою злочинністю - забути.
У представництві ЄС в Україні запевняють - це посилить довіру до Служби як з боку іноземних партнерів, так і серед громадян.
Крім того, європейці перевірять нещодавно ухвалений закон "Про мову". До кінця року це має зробити Венеціанська комісія.
Нагадаємо, цей документ Рада ухвалила 25 квітня цього року.
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