У ЄС просять обмежити функції СБУ. Службі безпеки варто зосередитися на контррозвідці, протидії тероризму та захисті державної таємниці, а от про боротьбу з економічною та організованою злочинністю - забути.

У представництві ЄС в Україні запевняють - це посилить довіру до Служби як з боку іноземних партнерів, так і серед громадян.

Крім того, європейці перевірять нещодавно ухвалений закон "Про мову". До кінця року це має зробити Венеціанська комісія.

Нагадаємо, цей документ Рада ухвалила 25 квітня цього року.