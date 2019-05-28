Украинский адвокат застрелил жену и покончил с собой [ Редактировать ]
Украинский адвокат застрелил жену и покончил с собой. Трагедия произошла в Коломые в понедельник, 27 мая, сообщили в пресс-службе Нацполиции Ивано-Франковской области.
В 19:56 к спасателям и в полицию поступило сообщение о факте пожара жилого дома. Во время ликвидации пожара на втором этаже был найден труп женщины, а на первом - труп мужчины. У супругов были обнаружены огнестрельные ранения грудной клетки.
Сообщается, что у тел 56-летней женщины и 54-летнего мужчины были обнаружены обрез охотничьего гладкоствольного ружья и газовый пистолет. В полиции заявили, что между супругами возникла ссора, в ходе которой мужчина застрелил жену.
После этого он поджег одну из комнат дома и застрелился сам. В доме полицейские обнаружили и изъяли предсмертную записку, в которой мужчина просит прощения у родных за совершенное.
Ранее сообщалось, что под Запорожьем убили ветерана АТО.
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