Украинский адвокат застрелил жену и покончил с собой. Трагедия произошла в Коломые в понедельник, 27 мая, сообщили в пресс-службе Нацполиции Ивано-Франковской области.

В 19:56 к спасателям и в полицию поступило сообщение о факте пожара жилого дома. Во время ликвидации пожара на втором этаже был найден труп женщины, а на первом - труп мужчины. У супругов были обнаружены огнестрельные ранения грудной клетки.

Сообщается, что у тел 56-летней женщины и 54-летнего мужчины были обнаружены обрез охотничьего гладкоствольного ружья и газовый пистолет. В полиции заявили, что между супругами возникла ссора, в ходе которой мужчина застрелил жену.

После этого он поджег одну из комнат дома и застрелился сам. В доме полицейские обнаружили и изъяли предсмертную записку, в которой мужчина просит прощения у родных за совершенное.

Ранее сообщалось, что под Запорожьем убили ветерана АТО.