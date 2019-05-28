Главы МИД Германии и Франции прилетят в Киев [ Редактировать ]
В четверг, 30 мая, министр иностранных дел Германии Хайко Маас приедет с визитом в Украину. Об этом в Twitter написал посол Украины в Германии Андрей Мельник.
"В четверг в Киев прибудет с визитом федеральный министр иностранных дел Германии Хайко Маас",- написал Андрей Мельник.
Отмечается, что визит уже на десятый день после инаугурации президента Владимира Зеленского - это "знак мощной политической поддержки Украины со стороны стратегического партнера".
Ранее мы писали о том, куда первым делом поедет Зеленский с официальным визитом.
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