Первый официальный визит президента: куда поедет Зеленский [ Редактировать ]
Германия будет одной из первых стран, которую с международным визитом посетит новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский.
Заместитель главы Администрации президента Вадим Пристайко в интервью "Укринформу" рассказал, что сейчас в команде Зеленского еще прорабатывают график поездок главы государства на ближайшую перспективу.
"Германия безусловно будет одной из первых стран, которые посетит с визитом президент. Дата визита пока еще не согласована", - сказал Пристайко.
Ранее сообщалось, что Аваков рассказал о встрече с Зеленским, а также что Зеленский намерен внести в парламент законопроект о референдуме.
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