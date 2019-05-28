Германия будет одной из первых стран, которую с международным визитом посетит новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский.

Заместитель главы Администрации президента Вадим Пристайко в интервью "Укринформу" рассказал, что сейчас в команде Зеленского еще прорабатывают график поездок главы государства на ближайшую перспективу.

"Германия безусловно будет одной из первых стран, которые посетит с визитом президент. Дата визита пока еще не согласована", - сказал Пристайко.

Ранее сообщалось, что Аваков рассказал о встрече с Зеленским, а также что Зеленский намерен внести в парламент законопроект о референдуме.