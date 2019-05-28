Новый президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении экс-министра финансов Украины Александра Данилюка секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Кто такой Александр Данилюк?

Александр Данилюк родился 22 июля 1975 года в городе Григориополь (Молдова).

Окончил Киевский институт инвестиционного менеджмента, Национальный технический университет (КПИ), а также Бизнес школу (МБА) Индианского университета (США). Владеет пятью языками

Политическая деятельность:

В 2005-2006 годах - советник премьер-министра Украины.

С сентября 2010 года Александр Данилюк возглавляет Координационный центр по внедрению экономических реформ. Он победил в конкурсе на эту должность. Координационный центр напрямую находился под патронатом главы АП Сергея Левочкина.

24 февраля 2014 года был уволен и.о. президента Александром Турчиновым с должности советника президента.

17 июля 2014 года президент Украины Петр Порошенко назначил Александра Данилюка представителем президента Украины в Кабинете министров.

Александр Данилюк рассматривался Петром Порошенко на должность замглавы АП, призванного курировать реформы, однако это место было отдано гендиректору Microsoft Украина Дмитрию Шимкиву.

25 сентября 2015 года президент Украины Петр Порошенко указом назначил Данилюка заместителем главы Администрации президента Украины.

14 апреля 2016 года назначен министром финансов в новом правительстве Владимира Гройсмана.

Отставка

6 июня 2018 года премьер-министр Владимир Гройсман попросил Верховную Раду уволить Данилюка. 7 июня 2018 года Верховная Рада уволила министра финансов Александра Данилюка. За отставку главы Минфина проголосовали 254 депутата.



Перед отставкой Данилюк обрушился с резкой критикой на правительство.



"Мне инкриминируют то, что я вынес сор из избы. Высказывание настолько нам не свойственно, что у него нет украинского аналога. Когда вы наделили меня полномочиями министра финансов, я шел не в избу, я шел строить эффективную современную финансовую систему страны. Я шел бороться с коррупцией, с разбазариванием государственных средств. Я шел строить современную службу финансовых расследований. С честью и достоинством я отстаивал интересы Украины перед международными партнерами", - заявил министр.

28 мая 2019 года президент Владимир Зеленский назначил Александра Данилюка секретарем Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

Раньше сообщалось о том, что Зеленский назначил нового главу генштаба ВСУ.

Изменения коснулись и Администрации президента. Так был назначен новый глава АП. Позже стали известны имена пятерых заместителей главы Администрации президента. Отметим, что Зеркаль отказалась от должности заместителя главы АП. И позже Владимир Зеленский отменил указ о ее назначении.

Также Зеленский назначил первого помощника президента.

Смотрите также, кого президент Украины назначил советниками. Кроме того, Зеленский назначил представителя президента в Кабмине.

Также мы писали о том, что Зеленский назначил заместителя главы СБУ.