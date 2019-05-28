Зеленский назначил секретаря СНБО: кто им стал [ Редактировать ]
Новый президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении экс-министра финансов Украины Александра Данилюка секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Ранее замглавы Администрации президента Руслан Рябошапка говорил: "Этот вопрос уже решен. Указ (о назначении Александра Данилюка) уже подписан", - сказал он и добавил, что документ будет опубликован еще до конца среды, 22 мая.
Напомним, что Зеленский назначил нового главу генштаба ВСУ.
Изменения коснулись и Администрации президента. Так был назначен новый глава АП. Позже стали известны имена пятерых заместителей главы Администрации президента. Отметим, что Зеркаль отказалась от должности заместителя главы АП. И позже Владимир Зеленский отменил указ о ее назначении.
Также Зеленский назначил первого помощника президента.
Смотрите также, кого президент Украины назначил советниками. Кроме того, Зеленский назначил представителя президента в Кабмине.
Также мы писали о том, что Зеленский назначил заместителя главы СБУ.
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