Новый президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении экс-министра финансов Украины Александра Данилюка секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Ранее замглавы Администрации президента Руслан Рябошапка говорил: "Этот вопрос уже решен. Указ (о назначении Александра Данилюка) уже подписан", - сказал он и добавил, что документ будет опубликован еще до конца среды, 22 мая.

Напомним, что Зеленский назначил нового главу генштаба ВСУ.

Изменения коснулись и Администрации президента. Так был назначен новый глава АП. Позже стали известны имена пятерых заместителей главы Администрации президента. Отметим, что Зеркаль отказалась от должности заместителя главы АП. И позже Владимир Зеленский отменил указ о ее назначении.

Также Зеленский назначил первого помощника президента.

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