В Одессе "заминировали" аэропорт, вокзал и больницы [ Редактировать ]
Сообщение о заминировании аэропорта, вокзала, больниц и других объектов поступило 28 мая на электронную почту Нацполиции в Одесской области.
Проверку информации о заложенных взрывных устройствах осуществляют группы специалистов-взрывотехников и другие правоохранители, сообщает полиция Одесской области в Facebook.
"Сегодня в полицию поступило анонимное сообщение о заминировании 15 жилых домов, 6 медицинских учреждений, железнодорожного вокзала, Международного аэропорта "Одесса" и маршрутного транспорта. Для проверки указанного сообщения на места событий направлены следственно-оперативные группы специалистов взрывотехнической службы и работников ГСЧС", - отметили в полиции.
Стоит отметить, что достоверность абсолютного большинства подобных сообщений о "минировании", поступавших ранее в полицию, не подтверждалась. Ряд злоумышленников, дававших ложные сообщения о заминировании были выявлены и привлечены к уголовной ответственности.
Раньше сообщалось о том, что в Киеве мужчина "заминировал" зал с игровыми автоматами. А также в столице нашли противотанковую мину.
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