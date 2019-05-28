Покровский районный суд Днепропетровской области анонсировал рассмотрение дела в отношении обвиняемых в совершении умышленных тяжких телесных повреждений, повлекших смерть херсонской активистки Екатерины Гандзюк, об этом сообщает пресс-служба суда.

В суде отметили, что рассмотрение дела начнется 3 июня. Председательствующая судья по делу Елена Черная.

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"Дело (Гандзюк, - ред.) назначено к подготовительному судебному заседанию на 13:10 3 июня 2019 года", - говорится в сообщении.

В суде добавили, что представители СМИ могут проводить в зале фотосъемку, видео - и аудиозапись с использованием портативных видео - и аудиотехнических средств без отдельного разрешения суда, но с учетом ограничений, установленных законом.

Раньше сообщалось о том, что Мангер прошел полиграф. А также отец Гандзюк обратился к Владимиру Зеленскому