Убийство Гандзюк: суд назначил дату рассмотрения дела [ Редактировать ]
Покровский районный суд Днепропетровской области анонсировал рассмотрение дела в отношении обвиняемых в совершении умышленных тяжких телесных повреждений, повлекших смерть херсонской активистки Екатерины Гандзюк, об этом сообщает пресс-служба суда.
В суде отметили, что рассмотрение дела начнется 3 июня. Председательствующая судья по делу Елена Черная.
"Дело (Гандзюк, - ред.) назначено к подготовительному судебному заседанию на 13:10 3 июня 2019 года", - говорится в сообщении.
В суде добавили, что представители СМИ могут проводить в зале фотосъемку, видео - и аудиозапись с использованием портативных видео - и аудиотехнических средств без отдельного разрешения суда, но с учетом ограничений, установленных законом.
Раньше сообщалось о том, что Мангер прошел полиграф. А также отец Гандзюк обратился к Владимиру Зеленскому
по теме
У Зеленского отчитались о первых результатах работы "Социального лифта"
Команда Зеленского поделилась первыми результатами запущенного проекта
Под Харьковом пенсионер насиловал 13-летнюю девочку
К правоохранителям обратилась мать девочки и рассказала, что ее дочь стала жертвой сексуального насилия
У Зеленского прокомментировали возвращение гражданства Саакашвили
Секретарь СНБО Украины прокомментировал решение Зеленского о возврате гражданства Саакашвили
В Ужгороде мужчина с гранатой ограбил АЗС
Угрожая гранатой, он похитил все деньги и скрылся
США изучат возможность непризнания выданных жителям ОРДЛО паспортов РФ - Волкер
Волкер заявляет, что США изучат возможность принятия решения о непризнании российских паспортов