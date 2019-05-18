"Вы с нами?" - отец Гандзюк обратился к Зеленскому [ Редактировать ]
Акции "Кто заказал Катю Гандзюк" 18 мая проводят в по меньшей мере 40 городах Украины и 10 мировых столицах. В Киеве активисты собрались под Администрацией Президента. Во время акции отец Екатерины Гандзюк обратился к будущему Президенту Украины Владимиру Зеленскому, чтобы тот определился со своей позицией и способствовал расследованию дела, сообщает "24 канал".
Через два дня властные кабинеты займет команда Владимира Зеленского. Именно поэтому друзья и родные Екатерины Гандзюк пришли 18 мая под АП, чтобы спросить уже у Зеленского: кто заказал Катю Гандзюк.
Отец Екатерины обратился к будущему гаранту с требованием, чтобы тот определился и решил, на чьей он стороне.
"Вы готовы бороться с тысячами продажных чиновников, или вы встанете на их сторону? Скоро нужно ответить на вопрос: вы с нами, или вы против нас", - обратился к Владимиру Зеленскому отец Екатерины Гандзюк Виктор.
Напомним, глава Херсонского областного совета Владислав Мангер, которому объявлено подозрение в организации убийства Екатерины Гандзюк, вышел из СИЗО под залог.
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