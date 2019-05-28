Саакашвили не может попасть в список ни одной партии, поскольку должен для этого прожить на территории Украины 5 лет. Об этом сообщил глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков в эфире одного из телеканалов, передает "УНН".

"Если я не ошибаюсь, там есть ограничения 5 лет. Он не может попасть в список какой-либо партии, потому что в рамках действующего законодательства должен прожить 5 лет на территории Украины", - ответил Разумков на вопрос, может ли Саакашвили стать членом партии "Слуга народа".

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Он добавил, что для того, чтобы попасть в партийные списки или движения по одномандатному избирательному округу не обязательно быть членом партии.

"Прием ли не прием того или иного гражданина Украины в ту или иную общественную организацию, в том числе и партию прописывается законодательством, уставом и документами, которые разрабатываются теми или иными политическими силами включительно", - добавил Разумков.

Ранее сообщалось, что Зеленский дал гражданство пяти иностранцам, а также подписал еще два указа.