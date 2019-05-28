У Зеленского рассказали о возможности Саакашвили стать членом партии "Слуга народа" [ Редактировать ]
Саакашвили не может попасть в список ни одной партии, поскольку должен для этого прожить на территории Украины 5 лет. Об этом сообщил глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков в эфире одного из телеканалов, передает "УНН".
"Если я не ошибаюсь, там есть ограничения 5 лет. Он не может попасть в список какой-либо партии, потому что в рамках действующего законодательства должен прожить 5 лет на территории Украины", - ответил Разумков на вопрос, может ли Саакашвили стать членом партии "Слуга народа".
Он добавил, что для того, чтобы попасть в партийные списки или движения по одномандатному избирательному округу не обязательно быть членом партии.
"Прием ли не прием того или иного гражданина Украины в ту или иную общественную организацию, в том числе и партию прописывается законодательством, уставом и документами, которые разрабатываются теми или иными политическими силами включительно", - добавил Разумков.
Ранее сообщалось, что Зеленский дал гражданство пяти иностранцам, а также подписал еще два указа.
по теме
Саакашвили возвращается в Украину
В среду, 29 мая, в 17:15 Саакашвили прилетает из Варшавы в Борисполь
В ЕС анонсировали визит Зеленского в Брюссель
Президент Украины Владимир Зеленский в июне должен посетить Брюссель
Встреча Зеленского с МВФ: что обсуждали
Секретарь СНБО Александр Данилюк рассказал подробности встречи президента с МВФ
"Призываю МВД не принимать меры против политических протестующих" - Зеленский
Эти же заявлением президент Украины прокомментировал протест за импичмент в Ровно
Зеленский поздравил киевлян с Днем города
Свои поздравления он выразил в соцсети Facebook