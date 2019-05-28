Президент подписал еще два указа [ Редактировать ]
Фото: сайт президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский подписал два указа. Первый - о назначении Александра Устенка советником президента. Второй - о назначении Олега Гончарука заместителем главы Администрации президента.
Напомним, Зеленский вернул гражданство Саакашвили. А также Зеленский назначил главу СНБО Украины.
по теме
Prev Next
28 мая 2019 17:14
Александр Данилюк: что известно о новом секретаре СНБО
Зеленский подписал указ о назначении экс-министра финансов Украины Александра Данилюка секретарем СНБО
28 мая 2019 16:32
Зеленский вернул гражданство Михеилу Саакашвили
Зеленский вернул украинское гражданство экс-президенту Грузии Михеилу Саакашвили
28 мая 2019 16:22
Зеленский назначил секретаря СНБО: кто им стал
Владимир Зеленский подписал указ о назначении секретаря СНБО Украины
24 мая 2019 22:40
Зеленский подписал указ о преодолении последствий наводнения на Закарпатье
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о неотложных мерах по преодолению последствий наводнения