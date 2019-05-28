Зеленский дал гражданство пяти иностранцам [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому в гражданство Украины приняты пять иностранцев - уроженцы Ирана, России, Азербайджана, Кыргызской Республики, Сирии.
Постановлено принять в гражданство Украины как людей, принятие которых в гражданство Украины представляет государственный интерес для Украины:
- Ахмади Колариджани Аболфазла, 1983 года рождения, уроженца Исламской Республики Иран, проживающего в городе Киеве;
- Костикова Александра Сергеевича, 1997 года рождения, уроженца Российской Федерации, проживающего в Донецкой области;
- Самед-Заде Эмина Иззата оглы, 1990 года рождения, уроженца Азербайджанской Республики, проживающего в городе Киеве;
- Тойгонбаева Зиятдинбека Курманбековича, 1974 года рождения, уроженца Кыргызской Республики, проживающего в Киеве.
Также указано, что постановлено принять в гражданство Украины как лицо, имеющее выдающиеся заслуги перед Украиной, Альтунси Тамера Мохаммеда Маджеда, 1972 года рождения, уроженца Сирийской Арабской Республики, проживающего в Одессе.
Ранее сообщалось, что Зеленский вернул гражданство Михеилу Саакашвили.
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