Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому в гражданство Украины приняты пять иностранцев - уроженцы Ирана, России, Азербайджана, Кыргызской Республики, Сирии.

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Постановлено принять в гражданство Украины как людей, принятие которых в гражданство Украины представляет государственный интерес для Украины:

Ахмади Колариджани Аболфазла, 1983 года рождения, уроженца Исламской Республики Иран, проживающего в городе Киеве;

Костикова Александра Сергеевича, 1997 года рождения, уроженца Российской Федерации, проживающего в Донецкой области;

Самед-Заде Эмина Иззата оглы, 1990 года рождения, уроженца Азербайджанской Республики, проживающего в городе Киеве;

Тойгонбаева Зиятдинбека Курманбековича, 1974 года рождения, уроженца Кыргызской Республики, проживающего в Киеве.

Также указано, что постановлено принять в гражданство Украины как лицо, имеющее выдающиеся заслуги перед Украиной, Альтунси Тамера Мохаммеда Маджеда, 1972 года рождения, уроженца Сирийской Арабской Республики, проживающего в Одессе.

Ранее сообщалось, что Зеленский вернул гражданство Михеилу Саакашвили.