У Нью-Йорку відкрили виставку робіт Романа Сущенка [ Редактировать ]
У Нью-Йорку відкрили виставку робіт українського політв'язня Кремля Романа Сущенка.
У колонії його художні знаряддя дуже обмежені, тож бранець використав усі доступні засоби. Серед них - кулькова ручка, цибулеве лушпиння, буряковий сік, чай, мийний засіб і кетчуп.
Організували виставку Український інститут Америки й організація "Разом за Україну".
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