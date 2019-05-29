Саакашвили вернулся в Украину: как встречали политика [ Редактировать ]
29 мая экс-глава Одесской областной государственной администрации Михаил Саакашвили вернулся в Украину.
Как известно, 28 мая президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство, отменив указ своего предшественника Петра Порошенко.
Саакашвили прилетел в аэропорт "Борисполь" рейсом из Варшавы. Его встречали десятки сторонников и большое количество журналистов. Саакашвили прошел паспортный контроль. В терминале его встретили хлебом и солью, а также групповым скандированием "Миша".
Сам Саакашвили эмоционально отреагировал на эту новость и пообещал всячески поддерживать Зеленского. Также политик добавил, что в Украине и вообще везде планирует в дальнейшем бороться с коррупцией, несправедливостью и олигархами.
Ранее стало известно, что партия Саакашвили будет участвовать в выборах в Раду.
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