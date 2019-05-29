Партия "Движение новых сил" Михеила Саакашвили будет участвовать во внеочередных выборах в Верховную Раду. Об этом заявил Давид Сакварелидзе, экс-заместитель генпрокурора Украины, один из лидеров партии, в интервью изданию "Апостроф".

"Мы имеем легитимное право на свободное участие в выборах. Мы как партия пойдем на эти выборы и будем отстаивать ту философию и проекты, которые мы хотим осуществить как политическая сила", - сказал он.

Отвечая на вопрос о том, поддерживает ли эта политсила проведение досрочных парламентских выборов в Украине, Сакварелидзе сказал:

Мы считаем, что это правильный ход со стороны Зеленского, потому что та Верховная Рада уже четыре года нелегитимна".

Ранее сообщалось, что у Зеленского рассказали о возможности Саакашвили стать членом партии "Слуга народа".