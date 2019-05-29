В среду, 29 мая, Михеил Саакашвили, которому вчера вернул гражданство президент Украины Владимир Зеленский, получил в посольстве в Варшаве удостоверение на возвращение в Украину и планирует уже сегодня самолетом прилететь в столицу. Об этом Саакашвили сообщил в Facebook.

"Волшебная консул Украины выдала мне в посольстве в Варшаве удостоверение личности на возвращение в Украину! А сейчас в аэропорт и в Киев", - написал он.

Ранее сообщалось, что у Зеленского рассказали о возможности Саакашвили стать членом партии "Слуга народа".