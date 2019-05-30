Увольнение Луценко: в Администрации президента готовят документы [ Редактировать ]
В Администрации президента Украины Владимира Зеленского готовятся материалы об увольнении Юрия Луценко с должности Генерального прокурора Украины, сообщает "УНН".
"В Администрации президента Украины готовятся материалы об увольнении Юрия Луценко с должности Генерального прокурора Украины", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что Рада просит о новых санкциях против России, а также что Рада назначила члена Нацсовета.
по теме
Рада назначила члена Нацсовета: кто им стал
Верховная Рада назначила Максима Оноприенко членом Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания по своей квоте
Зеленский не будет выносить на рассмотрение Рады отставку Луценко - Разумков
Разумков заявил, что Администрация президента не будет вносить в парламент прошение об отставке Луценка
Первый официальный визит президента: куда поедет Зеленский
Германия будет одной из первых стран, которую с международным визитом посетит новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский
В НАТО объявили о смене военной стратегии
Генеральный секретарь североатлантического альянса Йенс Столтенберг сделал важное заявление
Зеленский отменил два указа
Новый президент Украины Владимир Зеленский отменил два указа Петра Порошенко