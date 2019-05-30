Рада назначила члена Нацсовета: кто им стал [ Редактировать ]
Верховная Рада назначила Максима Оноприенко членом Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания по своей квоте, передает "УНН".
За соответствующее решение отдали голоса 233 народных депутата во время сессионного заседания. Назначение на должность члена Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания состоялось на единое вакантное место по квоте ВРУ. В общем в комитет были поданы документы от 10 кандидатов в комитет, после проверки осталось 6 кандидатов - из них и выбрали Оноприенко.
По словам председателя комитета по вопросам свободы слова и информационной политики Виктории Сюмар, пока работа Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания заблокирована, однако назначение кандидатуры на эту должность позволит разблокировать ее работу.
Оноприенко Максим Валентинович - украинский продюсер кино, теле, генеральный директор Запорожской независимой Телерадиокомпании "TV5".
Ранее сообщалось, что Зеленский подал в Раду законопроект об импичменте, а также что Зеленский требует снятия депутатской неприкосновенности.
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