Верховная Рада Украины одобрила проект постановления №10125 об обращении парламента к международному сообществу по новым санкциям против России из-за нарушений прав коренных народов, передает "РБК-Украина".

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"Использовать все возможные виды санкций к должностным лицам органов государственной власти России, причастных к преследованию представителей коренных народов за их убеждения и деятельность по отстаиванию прав коренных народов... использовать все возможные международные политико-дипломатические и санкционные механизмы в отношении России с целью восстановления свободы слова, совести и мирных собраний", - указано в тексте постановления.

Ранее сообщалось, что Зеленский разблокировал прямое сотрудничество НАБУ с зарубежными партнерами.