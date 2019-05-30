Президент Владимир Зеленский созывает заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) из-за ситуации на шахте "Лесная". Об этом сообщает BBC.

Зеленский об этом объявил во время визита на шахту "Лесная" во Львовской области.

"Понимаем, что очень сложное решение. Поэтому мы созываем СНБО", - заявил Зеленский.

Днем ранее Зеленский также созывал заседание СНБО.