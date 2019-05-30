Зеленский созвал СНБО [ Редактировать ]
Фото: cdn1.img.ukraina.ru
Президент Владимир Зеленский созывает заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) из-за ситуации на шахте "Лесная". Об этом сообщает BBC.
Зеленский об этом объявил во время визита на шахту "Лесная" во Львовской области.
"Понимаем, что очень сложное решение. Поэтому мы созываем СНБО", - заявил Зеленский.
Днем ранее Зеленский также созывал заседание СНБО.
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