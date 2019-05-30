Зеленский поздравил новоизбранного президента Латвии [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Егилса Левитса с избранием президентом Латвии. Об этом он сообщил в Twitter.
"Поздравляю Егилса Левитса с избранием президентом Латвийской Республики. Желаю успехов Вам и дружественному латвийскому народу! Высоко ценю поддержку, которую оказывает Латвия в реформировании Украины и противодействии российской агрессии. Надеюсь на дальнейшее плодотворное сотрудничество", - написал он.
Ранее сообщалось, что Зеленский назначил начальника Службы безопасности.
по теме
Зеленский отреагировал на авиакатастрофу Ми-8
Президент Украины Владимир Зеленский дал поручение Главнокомандующему ВСУ генералу Хомчаку
"Это не позорно": Зеленский пообедал шаурмой на заправке
Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в своем Instagram интересное фото
Зеленский подал в Раду законопроект об импичменте
Зеленский подал в Верховную Раду проект закона об особой процедуре отстранения президента от власти
Саакашвили получил удостоверение на возвращение в Украину
Михеил Саакашвили планирует вылетать в Киев
Визит Зеленского в Брюссель: названа дата
Президент Украины Владимир Зеленский 4-5 июня совершит визит в институты ЕС и НАТО в Брюсселе