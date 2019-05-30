Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Егилса Левитса с избранием президентом Латвии. Об этом он сообщил в Twitter.

"Поздравляю Егилса Левитса с избранием президентом Латвийской Республики. Желаю успехов Вам и дружественному латвийскому народу! Высоко ценю поддержку, которую оказывает Латвия в реформировании Украины и противодействии российской агрессии. Надеюсь на дальнейшее плодотворное сотрудничество", - написал он.

Ранее сообщалось, что Зеленский назначил начальника Службы безопасности.