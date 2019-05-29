Зеленский созывает заседание СНБО: что произошло [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский созывает заседание СНБО. Совет национальной безопасности и обороны Украины рассмотрит проблемы в угольной отрасли. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
"Произошло большое горе - мы потеряли двух человек. Мы сегодня также услышали о проблемах об условиях труда шахтеров, условий безопасности. Понимаем, что очень сложный вопрос. Поэтому созываем СНБО", - заявил президент во время брифинга во Львовской области.
Ориентировочно заседание может состояться в пятницу, 31 мая. Президент также подчеркнул, что семьи шахтеров, погибших минувшей ночью, получат поддержку от государства. Семьи погибших получат по 100 тысяч гривен в качестве компенсации.
Кроме того, 29 мая глава государства подал в Раду законопроект об импичменте.
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