Президент Украины Владимир Зеленский созывает заседание СНБО. Совет национальной безопасности и обороны Украины рассмотрит проблемы в угольной отрасли. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Произошло большое горе - мы потеряли двух человек. Мы сегодня также услышали о проблемах об условиях труда шахтеров, условий безопасности. Понимаем, что очень сложный вопрос. Поэтому созываем СНБО", - заявил президент во время брифинга во Львовской области.

Ориентировочно заседание может состояться в пятницу, 31 мая. Президент также подчеркнул, что семьи шахтеров, погибших минувшей ночью, получат поддержку от государства. Семьи погибших получат по 100 тысяч гривен в качестве компенсации.

Кроме того, 29 мая глава государства подал в Раду законопроект об импичменте.