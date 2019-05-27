В Киеве "заминировали" центральный вокзал [ Редактировать ]
С центрального железнодорожного вокзала Киева были эвакуированы 1,3 тысячи человек из-за анонимного сообщения о минировании, передает "Униан".
Известно, что информацию о взрывчатке сообщил аноним. Установлено, что мужчина звонил с таксофона. "Правоохранители провели тщательную проверку здания и прилегающей территории. Никаких взрывоопасных веществ или предметов не обнаружено. На время осмотра были эвакуированы 1 тыс. 300 человек", - говорится в сообщении.
Решается вопрос относительно открытия уголовного производства по статье 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан) УК Украины.
Ранее сообщалось, что в Киеве заминировали синагогу.
по теме
В Киеве на новом пешеходном мосту треснуло стекло
В субботу, 25 мая, в Киеве открыли новый пешеходный мост над Владимирским спуском
В Киеве горел парк (фото)
В воскресенье, 26 мая, в Киеве произошел пожар на территории парка Муромец в Деснянском районе
В Киеве возле ночного клуба иностранцы устроили перестрелку
В Киеве на Лебедева-Кумача произошла перестрелка в районе общежитий
В Киеве мужчина скончался в подъезде
По предварительной информации, мужчина проживал в этом же доме
В Киеве во время пожара сгорели десять машин (фото)
В ночь на 24 мая в Киеве по адресу улица Мукачевская, 14 произошел пожар