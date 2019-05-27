С центрального железнодорожного вокзала Киева были эвакуированы 1,3 тысячи человек из-за анонимного сообщения о минировании, передает "Униан".

Читайте также В Киеве ищут взрывчатку в роддоме

Известно, что информацию о взрывчатке сообщил аноним. Установлено, что мужчина звонил с таксофона. "Правоохранители провели тщательную проверку здания и прилегающей территории. Никаких взрывоопасных веществ или предметов не обнаружено. На время осмотра были эвакуированы 1 тыс. 300 человек", - говорится в сообщении.

Решается вопрос относительно открытия уголовного производства по статье 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан) УК Украины.

Ранее сообщалось, что в Киеве заминировали синагогу.