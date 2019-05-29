В Виннице "заминировали" 28 объектов [ Редактировать ]
Правоохранители проверяют информацию о заминировании 28 объектов в Виннице, передает "УНН".
Так, 29 мая на электронную почту в полицию поступило сообщение о заминировании жилых домов, детских садов, торговых центров, общественного транспорта и железнодорожного вокзала.
На указанные объекты выехали взрывотехники, кинологи, следственно-оперативная группа полиции, спасатели, медики.
"Проводится эвакуация людей, обследование указанных объектов и прилегающих к ним территорий... Взрывотехники проверяют эти объекты на наличие взрывоопасных предметов", - отметили в полиции.
Ранее сообщалось, что в Киеве "заминировали" центральный вокзал, а также
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