Правоохранители проверяют информацию о заминировании 28 объектов в Виннице, передает "УНН".

Так, 29 мая на электронную почту в полицию поступило сообщение о заминировании жилых домов, детских садов, торговых центров, общественного транспорта и железнодорожного вокзала.

Читайте также В одном из отелей Николаева ищут взрывчатку

На указанные объекты выехали взрывотехники, кинологи, следственно-оперативная группа полиции, спасатели, медики.

"Проводится эвакуация людей, обследование указанных объектов и прилегающих к ним территорий... Взрывотехники проверяют эти объекты на наличие взрывоопасных предметов", - отметили в полиции.

Ранее сообщалось, что в Киеве "заминировали" центральный вокзал, а также