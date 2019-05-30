Кровь в носу и давление 215: украинский драматург обвинил создателей "Чернобыля" в плагиате [ Редактировать ]
Украинский драматург Павел Арье заявил, что сцена в 4 серии сериала "Чернобыль" - это плагиат на фрагмент из его пьесы "В начале и в конце времен". Об этом свидетельствует его пост на Facebook и комментарии пользователей под ним.
В начале четвертой серии, пожилая женщина говорит о том, почему она не желает выезжать из Чернобыльской зоны. Этот монолог очень похож на слова героини Бабы Фроси из пьесы "В начале и в конце времен".
Журналистка Елена Ребрик подчеркнула, что в начале этой серии, монолог героини абсолютно идентичен со словами из "Сталкера". (Под таким названием пьесу Павла Арье показывают в киевском Молодом театре). Ребрик также отметила, что "эта сцена и этот монолог - гениальны, это художественная квинтэссенция нашей боли и одной отдельной линии".
Автор пьесы Арье отметил, что когда он посмотрел начало серии, у него был шок и подскочило давление.
Пьеса авторства Арье "В начале и в конце времен" рассказывает о семье, живущей в Чернобыльской Зоне отчуждения, где одной из главных героинь является вышеупомянутая Баба Фрося.
Отмечается, что для написания пьесы, автор жил с самоселами Чернобыльской зоны, записывал их живую речь, а также подробно изучал быт.
Ранее мы писали о том, что сериал "Чернобыль" стал самым рейтинговым в истории.
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