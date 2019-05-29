В мае на экраны вышел потенциально лучший сериал 2019 года - "Чернобыль". На сайте IMDB (International Movie Data Base) был опубликован рейтинг сериалов, которые получили самые высокие оценки за всю историю. "Чернобыль" обогнал "Игру престолов" и даже "Во все тяжкие" с оценкой 9, 7 (52 тыс. голосов). Всего в рейтинге 250 сериалов.

Топ-10 самых рейтинговых сериалов на IMDB:

"Чернобыль" (9,7 - 52 тыс голосов) "Планета Земля II" (9,5 - 71 тыс голосов) "Братья по оружию" (9,5 - 317 тыс голосов) "Планета Земля" (9,4 - 147 тыс голосов) "Во все тяжкие" (9,4 - 1,2 млн голосов) "Игра престолов" (9,4 - 1,5 млн голосов) "Наша Планета" (9,4 - 10 тыс голосов) "Прослушка" (9,3 - 244 тыс голосов) "Космос: Пространство и время" (9,3 - 95 тыс голосов) "Голубая планета" (9,3 - 19 тыс голосов)

"Чернобыль" снят телеканалом HBO и рассказывает о катастрофе 1986 года буквально поминутно - от самого взрыва до последствий аварии на ЧАЭС. В основу сериала легла книга Светланы Алексеевич "Чернобыльская молитва" и реальная история семьи Игнатенко. Перед съемками сценарист дал прочитать ее всем актерам.

Ранее сообщалось, что навязчивый фанат "загремел" в тюрьму из-за любви к Тейлор Свифт, а также что в Великобритании застрелили известного актера.