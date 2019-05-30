Хто "кришує" браконьєрство на Кіровоградщині? [ Редактировать ]
На Кіровоградщині активісти звинувачують обласне керівництво Рибоохорони та СБУ в "кришуванні" незаконного вилову риби. Через бездіяльність правоохоронних органів люди звернулись до громадської організації "Стоп корупції".
Подробиці - далі.
Це відео місцевих активістів-атовців. Два роки вони влаштовують рейди на Кременчуцькому водосховищі, затримують бракон'єрів:
"Так починається ранок у нас страсної п'ятниці, сітки виловлені на гребні Конських островів".
На місце активісти викликають поліцію і рибінспекторів. Однак браконьєрів це не зупиняє. А все тому, - вважають атовці, - що "кришує" їх Рибохорона та СБУ Кіровоградської області.
"Все це відбувається під пильним оком Державної рибної інспекції, яка проходить ліквідаційну процедуру. Є голова ліквідаційної комісії Ціленко Тетяна Леонідівна. СБУ корегує дії Ціленко Тетяни Леонідівни, так як вона має роздруківку телефонів всіх рибаків. Вона їм доводить з ким вони і коли спілкувались", - зазначає Віктор Дудін, учасник АТО, керівник осередку ГО "Стоп корупції" у Кіровоградській області.
По допомогу атовці звернулися до громадської організації "Стоп корупції". Сьогодні майже сто її представників із різних міст України провели антикорупційний рейд: відвідали контролюючі інстанції Кіровоградської області. Почали з обласної екоінспекції.
За цей рік було вилучено 750 кг риби і 4 кілометри сіток, когось взяли з цими сітками, кримінальні провадження відкриті з приводу цих 4 км сіток?", - говорить Віктор Дудін, учасник АТО, керівник осередку ГО "Стоп корупції" у Кіровоградській області.
Є і відносно , є і по факту, і такі, і такі є!", - стверджує Микола Власенко, начальник Державної екологічної інспекції у Кіровоградській області.
"Я знаю інформацію, що жодну людину державна екологічна інспекція в цьому році не затримала", - зазначив Віктор Дудін, учасник АТО, керівник осередку ГО "Стоп корупції" у Кіровоградській області.
В обласній Рибохороні зустрітися з її керівником Тетяною Ціленко - активістам не вдалося.
"Зараз не в Кропивницькому знаходжусь! - Так може в Світловодську? - Давайте, будь ласка, як буду в м.Кропивницький - я вам зателефоную", - говорить Тетяна Ціленко, управління Державного агентства рибного господарства у Кіровоградській області.
"Чому ми питаємо, бо ми будемо їхати в Світловодськ - можемо зустрітися", - наголосив Роман Бочкала, координатор ГО "Стоп корупції".
"Ні, ми з вами не зустрінемось!", - заявила Тетяна Ціленко, управління Державного агентства рибного господарства у Кіровоградській області.
Завітали представники "Стоп корупції" й до обласного СБУ. Однак і там керівництва на місці не було:
"У мене така пропозиція: ви можете написати письмову заяву, звернення, викласти все, що є. Якщо вона у вас зараз є, - значить, зараз приймемо, зареєструємо".
"У Кропивницькому до нас приєдналися хлопці дуже поважного військового підрозділу. Корупціонери, на жаль, не розуміють і притаманно, що тут зараз ми з вами зібралися - не десь в парку ,чи біля дитячого майданчику, а біля СБУ, бо, на жаль, правоохоронці беруть участь в корупційних схемах", - підкреслив Роман Бочкала, координатор ГО "Стоп корупції".
Відтепер боротися з корупціонерами, зокрема й у рибному господарстві Кіровоградщини, буде місцевий осередок громадської організації "Стоп корупції". Його створили у Кропивницькому атовці - це вже 55 філія організації в Україні.
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