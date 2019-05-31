Американка получила ответ на детское письмо в бутылке спустя 45 лет, передает golos.ua.

Жительница штата Мичиган Тина Грин-Аллера в 11-летнем возрасте посетила своих бабушку и дедушку в городе Олд Мишен. Там девочка написала письмо, положила его в бутылку и бросила в озеро Мичиган 29 августа 1974 года.

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Спустя 45 лет после этого события Грин-Аллера получила сообщение от незнакомца на Facebook. Оказалось, что мужчина по имени Эрик Амон нашел бутылку с письмом, когда работал на маяке.

Грин-Аллера и Амон считают себя друзьями и планируют встретиться для записи совместного подкаста об этой истории.

Ранее сообщалось, что мужчина нашел огромный золотой самородок, а также в ресторане клиенту "подарили" бутылку вина почти за $6 тысяч.