Девушка из США решила устроить свадьбу на пляже и заказала себе на церемонию белое платье, которое максимально подходило бы к этим экзотическим условиям, передает "Сегодня".

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Однако перед торжеством видео с финальной примерки наряда в ателье неожиданно появилось в соцсетях, где пользователи высмеяли "странный стиль" невесты.

"Тебе лучше одеться до того, как у твоей свекрови и ее семьи начнется истерика", "Без юбки это выглядит ужасно", - написали подписчики.

Фото: Facebook

Ранее сообщалось, что женщина родина в машине на глазах у детей.