Житель австралийского города Калгурли купил в магазине стандартный металлоискатель и практически сразу же обнаружил золотой самородок весом 1.4 килограмма и размером с кулак. Стоимость находки - почти 80 тысяч американских долларов, передают "Факты".

Сам счастливчик попросил не разглашать его имя. А владелец магазина Мэтт Кук, продавший металлоискатель, с удовольствием пообщался с журналистами.

"Он зашел ко мне в магазин и показал самородок у него в руке, широко улыбаясь", - рассказал продавец.

Кусок золота залегал на глубине примерно в полметра. "Это здорово - видеть, что люди находят такие самородки. Сейчас их найти уже труднее, но они все еще там есть… И цены на золото нынче высоки - настоящая золотая лихорадка", - рассказал Кук.

Он также сказал, что время от времени в округе находят золото, но не слишком часто его можно добыть с помощью обычного металлоискателя.

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