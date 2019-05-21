Мужчина нашел огромный золотой самородок [ Редактировать ]
Житель австралийского города Калгурли купил в магазине стандартный металлоискатель и практически сразу же обнаружил золотой самородок весом 1.4 килограмма и размером с кулак. Стоимость находки - почти 80 тысяч американских долларов, передают "Факты".
Сам счастливчик попросил не разглашать его имя. А владелец магазина Мэтт Кук, продавший металлоискатель, с удовольствием пообщался с журналистами.
"Он зашел ко мне в магазин и показал самородок у него в руке, широко улыбаясь", - рассказал продавец.
Кусок золота залегал на глубине примерно в полметра. "Это здорово - видеть, что люди находят такие самородки. Сейчас их найти уже труднее, но они все еще там есть… И цены на золото нынче высоки - настоящая золотая лихорадка", - рассказал Кук.
Он также сказал, что время от времени в округе находят золото, но не слишком часто его можно добыть с помощью обычного металлоискателя.
Ранее сообщалось, что девушка сорвала джекпот в день рождения, а также женщина разбогатела благодаря печенью.
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