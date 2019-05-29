Наташа Королева сразила поклонников новым образом (фото) [ Редактировать ]
Скандальная российская певица Наташа Королева сразила поклонников наповал новым образом. Артистка опубликовала снимок со съемок участия шоу "Вечерний Ургант" на странице в Instagram.
На фото Наташа Королева предстала в элегантном платье нежно-розового оттенка, которое подчеркивает фигуру певицы. Женственный образ артистки дополняют босоножки в тон наряда. Новый снимок уже собрал тысячи лайков, при этом поклонники засыпали кумира комплиментами. Многие отметили, что данный наряд певице к лицу.
"Наташа, яркая, позитивная, красивая! Время не властно над тобой! Желаю здоровья, воплощения творческих планов и новых идей! Украшение нашей эстрады!", "Наташа, вы красотка!!! А как вы рядом с Ургантом шикарно смотритесь", "Как всегда привлекательная, элегантная, обаятельная, не похожая на других", "Какое платье!! А туфли, образ шикарный!! Украинские женщины самые красивые!!", - пишут пользователи Instagram.
Ранее Наташа Королева показала стройные ноги в суперкоротком платье.
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