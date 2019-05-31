60-летняя поп-звезда Мадонна раскрыла талант своей младшей дочери Эстер. Оказалось, что девочка имеет все шансы стать хорошей моделью.

В минувшую среду певица устроила воркшоп, на который пришла с дочерью. Эпизодами мероприятия Мадонна поделилась с поклонниками.

Самый большой восторг комментаторов вызвал пост с Эстер, которая показывает, как умеет ходить на каблуках. Эстер под музыку и приветственные выкрики собравшихся дефилирует по мастерской как по подиуму.

Ранее сообщалось, что София Ротару трогательно поздравила внучку с днем рождения.