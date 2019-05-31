В четверг, 30 мая, внучка легендарной украинской певицы Софии Ротару Соня Евдокименко ярко отметила 19-летие. К поздравлениям присоединилась и сама артистка.

На своей странице в Instagram Ротару опубликовала совместное фото с внучкой и трогательно поздравила Соню: "С Днем рождения, мое солнце! Счастья, любви и удачи! Я тебя очень люблю!".

Несмотря на столь юный возраст, внучка артистки может похвастаться успешной карьерой модели, а также начинающей певицы. Девушка активно принимает участие в модных показах, а в начале 2019 года презентовала свой первый сингл "Blush".

Ранее сообщалось, что внучка Софии Ротару взбудоражила поклонников пикантным снимком.