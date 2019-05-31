София Ротару трогательно поздравила внучку с днем рождения [ Редактировать ]
В четверг, 30 мая, внучка легендарной украинской певицы Софии Ротару Соня Евдокименко ярко отметила 19-летие. К поздравлениям присоединилась и сама артистка.
На своей странице в Instagram Ротару опубликовала совместное фото с внучкой и трогательно поздравила Соню: "С Днем рождения, мое солнце! Счастья, любви и удачи! Я тебя очень люблю!".
Несмотря на столь юный возраст, внучка артистки может похвастаться успешной карьерой модели, а также начинающей певицы. Девушка активно принимает участие в модных показах, а в начале 2019 года презентовала свой первый сингл "Blush".
С Днём рождения моё солнце! Счастья, любви и удачи! Я тебя очень люблю! ❤️
Публикация от София Ротару / Sofia Rotaru (@sofiarotaru.official)
Ранее сообщалось, что внучка Софии Ротару взбудоражила поклонников пикантным снимком.
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