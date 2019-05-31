Введение пошлин на товары из Мексики направлено не только на то, чтобы прекратить поток нелегальных мигрантов из этой страны в США, но и на борьбу с наркотрафиком. Об этом написал президент США Дональд Трамп в Twitter.

Президент США считает, что 90% наркотиков, поступающих в его страну, прибывает из Мексики через южную границу.

"80 тыс. человек погибли в прошлом году, 1 млн жизней были разрушены. Это продолжалось много лет, и с этим ничего не было сделано. Мексиканцы должны вырвать свою страну из рук наркобаронов и картелей", - заявил он.

Ранее мы писали о том, что в Украине ввели новые пошлины на товары из России.