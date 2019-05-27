У столиці Мексики вантажівка протаранила 15 автомобілів. Унаслідок ДТП загинули чотири людини, серед них двоє дітей.

Іще понад 10 постраждали. Про це повідомили у Міністерстві цивільної безпеки міста. Правоохоронці кажуть, водій ваговоза тікав від поліції після відмови зупинитися для перевірки.

Зрештою, протаранивши легковики на вузькій дорозі він врізався у житловий будинок. Кермувальника затримали. За фактом інциденту відкрили кримінальне провадження.