У Мексиці вантажівка влаштувала масштабну аварію [ Редактировать ]
У столиці Мексики вантажівка протаранила 15 автомобілів. Унаслідок ДТП загинули чотири людини, серед них двоє дітей.
Іще понад 10 постраждали. Про це повідомили у Міністерстві цивільної безпеки міста. Правоохоронці кажуть, водій ваговоза тікав від поліції після відмови зупинитися для перевірки.
Зрештою, протаранивши легковики на вузькій дорозі він врізався у житловий будинок. Кермувальника затримали. За фактом інциденту відкрили кримінальне провадження.
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