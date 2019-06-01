Что посмотреть: самые ожидаемые сериалы лета 2019 года [ Редактировать ]
Вечера долгие, ночи теплые - идеальное время для просмотра "еще одной серии" любимого сериала. Каких же новинок и продолжений уже любимых историй ждут сериальные фанаты летом 2019 года.
"Благие знамения"
Amazon Prime, с 31 мая
Главные герои мини-сериала - ангел Азирафель и демон Кроули, которые знакомы уже шесть тысяч лет. Но рождается Антихрист, а по городам мчатся байкеры Апокалипсиса. Грядет конец света и они решают объединиться, чтобы спасти мир.
Экранизация основана на одноименном романе Нила Геймана и Терри Пратчетта, написанном в 1990 году. Всего планируется шесть серий. В главных ролях - Дэвид Теннант, Майкл Шин, Джон Хэмм.
"Черное зеркало"
Netflix, с 5 июня
Антология ужасов о не слишком отдаленном будущем, что рождаются из слияния технологий и человеческой природы, продолжится в пятом сезоне сериала-антиутопии.
"Рассказ служанки"
Hulu, с 5 июня
В третьем сезоне популярного американского телесериала, основанного на одноименном романе канадской писательницы Маргарет Этвуд, главная героиня Фредова ищет соратников и готовит революцию в Республике Галаад.
"Городские истории"
Netflix, с 7 июня
Продолжение мини-сериала 1993 года, снятого по серии романов Амистеда Мопина - летописца разнообразного американского социума.
Повзрослевшая Мэри Энн вернется в Сан-Франциско спустя 20 лет, чтобы встретиться со своей семьей, которую она оставила ради карьеры.
"Город на холме"
Showtime, с 16 июня
Действие сериала происходит в начале 1990-х в Бостоне, правоохранительные органы которого погрязли в коррупции и расизме. Гражданское общество берет вверх и очищает городот коррупционеров.
Создатели сериала Бен Аффлек и Мэтт Дэймон решили переосмыслить те события, получившие название "бостонское чудо".
В Бостон прибывает на службу помощник окружного прокурора Декурси Уорд, чернокожий мужчина родом из Бруклина. Он приглядывается к царящим вокруг порядкам и решает изменить расклад сил во что бы то ни стало.
Уорд вынужден заключить весьма сомнительны союз с коррумпированным, но почитаемым ветераном ФБР Джеки Рором.
"Тьма"
Netflix, с 21 июня
Второй сезон хорошо зарекомендовавшего себя немецкого сериала о четырех семьях, живущими рядом с мистической атомной станцией, отправит зрителя в мир постапокалиптического будущего.
"Очень странные дела"
Netflix, с 4 июля
Летние каникулы полюбившихся зрителю ребят превратятся в еще один опасный квест, а в Хокинс приедет ярмарка. Все восемь эпизодов выйдут на Netflix 4 июля, в День независимости, который празднуют и персонажи сериала.
"Четыре свадьбы и одни похороны"
Hulu, с 31 июля
Телеадаптация известной британской романтической комедии о светской жизни Лондона, бурной любви, разбитых сердцах и политических интригах.
"Охотник за разумом"
Netflix, выйдет в августе
Второй сезон сериала о зарождении криминальной психологии в ФБР расскажет об убийствах в Атланте в 1979-1981 годах.
"Беверли Хиллз 90210"
Fox, с 7 августа
Знаковый молодежный сериал Беверли-Хиллз вернется на экраны в виде мини-шоу под названием 90210. В новом проекте Fox снимутся все актеры из старого состава, кроме Люка Перри, который исполнял роль крутого парня Дилана. Актер умер от инсульта в марте этого года.
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