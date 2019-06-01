Вечера долгие, ночи теплые - идеальное время для просмотра "еще одной серии" любимого сериала. Каких же новинок и продолжений уже любимых историй ждут сериальные фанаты летом 2019 года.



"Благие знамения"

Amazon Prime, с 31 мая

Главные герои мини-сериала - ангел Азирафель и демон Кроули, которые знакомы уже шесть тысяч лет. Но рождается Антихрист, а по городам мчатся байкеры Апокалипсиса. Грядет конец света и они решают объединиться, чтобы спасти мир.

Экранизация основана на одноименном романе Нила Геймана и Терри Пратчетта, написанном в 1990 году. Всего планируется шесть серий. В главных ролях - Дэвид Теннант, Майкл Шин, Джон Хэмм.

"Черное зеркало"

Netflix, с 5 июня

Антология ужасов о не слишком отдаленном будущем, что рождаются из слияния технологий и человеческой природы, продолжится в пятом сезоне сериала-антиутопии.

"Рассказ служанки"

Hulu, с 5 июня

В третьем сезоне популярного американского телесериала, основанного на одноименном романе канадской писательницы Маргарет Этвуд, главная героиня Фредова ищет соратников и готовит революцию в Республике Галаад.

"Городские истории"

Netflix, с 7 июня

Продолжение мини-сериала 1993 года, снятого по серии романов Амистеда Мопина - летописца разнообразного американского социума.

Повзрослевшая Мэри Энн вернется в Сан-Франциско спустя 20 лет, чтобы встретиться со своей семьей, которую она оставила ради карьеры.

"Город на холме"

Showtime, с 16 июня

Действие сериала происходит в начале 1990-х в Бостоне, правоохранительные органы которого погрязли в коррупции и расизме. Гражданское общество берет вверх и очищает городот коррупционеров.

Создатели сериала Бен Аффлек и Мэтт Дэймон решили переосмыслить те события, получившие название "бостонское чудо".

В Бостон прибывает на службу помощник окружного прокурора Декурси Уорд, чернокожий мужчина родом из Бруклина. Он приглядывается к царящим вокруг порядкам и решает изменить расклад сил во что бы то ни стало.

Уорд вынужден заключить весьма сомнительны союз с коррумпированным, но почитаемым ветераном ФБР Джеки Рором.

"Тьма"

Netflix, с 21 июня

Второй сезон хорошо зарекомендовавшего себя немецкого сериала о четырех семьях, живущими рядом с мистической атомной станцией, отправит зрителя в мир постапокалиптического будущего.

"Очень странные дела"

Netflix, с 4 июля

Летние каникулы полюбившихся зрителю ребят превратятся в еще один опасный квест, а в Хокинс приедет ярмарка. Все восемь эпизодов выйдут на Netflix 4 июля, в День независимости, который празднуют и персонажи сериала.

"Четыре свадьбы и одни похороны"

Hulu, с 31 июля

Телеадаптация известной британской романтической комедии о светской жизни Лондона, бурной любви, разбитых сердцах и политических интригах.

"Охотник за разумом"

Netflix, выйдет в августе

Второй сезон сериала о зарождении криминальной психологии в ФБР расскажет об убийствах в Атланте в 1979-1981 годах.

"Беверли Хиллз 90210"

Fox, с 7 августа

Знаковый молодежный сериал Беверли-Хиллз вернется на экраны в виде мини-шоу под названием 90210. В новом проекте Fox снимутся все актеры из старого состава, кроме Люка Перри, который исполнял роль крутого парня Дилана. Актер умер от инсульта в марте этого года.