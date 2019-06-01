В субботу, 1 июня, в Киеве на пересечении улиц Митрополита Василия Липковского и Стадионной произошла авария с участием автомобиля патрульной полиции Toyota Prius и Skoda Fabia. На перекрестке водитель Prius влетел в бок Skoda, передает "Информатор".

По словам водителя Skoda, он с двумя пассажирами в салоне, поднимался по улице Митрополита Василия Липковского со стороны Центрального железнодорожного вокзала. Мужчина двигался в третьей полосе движения.

На перекрестке Skoda поравнялся с Prius, который двигался во втором ряду. В этот момент полицейские заметили автомобиль, который ехал навстречу и повернул со второго ряда на улицу Стадионную. Правоохранители, включив проблесковые маячки, попытались повернуть следом за нарушителем однако не заметили Fabia и влетели в бок Skoda.

Отмечается, что в результате аварии никто не пострадал. У Prius сильно повреждена вся передняя часть, а бампер отлетел на дорогу. У Fabia от удара образовалась сильная вмятина на левом боку. На месте работали несколько экипажей патрульной полиции. Детали и виновника аварии установит следствие.

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